Salvini a processo, solidale solo la destra (Di sabato 17 aprile 2021) Esce dal tribunale dell’Ucciardone che è appena stato rinviato a giudizio, Matteo Salvini attacca i giudici e invoca la rimozione del coprifuoco. È così che il leader della Lega calibra le prime parole di una decisione che era nell’aria, tanto che a nulla sono bastate le 110 pagine di arringa di Giulia Bongiorno, a Palermo in veste di avvocato, per un pronunciamento che ha richiesto appena qualche minuto. Spetterà a un tribunale stabilire a partire dal prossimo 15 settembre se l’ex ministro dell’Interno ha commesso i reati di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio allorché bloccò per giorni 147 migranti a bordo della Open Arms senza autorizzare lo sbarco. “Quanto costa questo processo politico? - ha tuonato Salvini fuori dall’aula - spero di incontrare giudici senza pregiudizi”, si dice sereno e prova a riportare la lancetta ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 aprile 2021) Esce dal tribunale dell’Ucciardone che è appena stato rinviato a giudizio, Matteoattacca i giudici e invoca la rimozione del coprifuoco. È così che il leader della Lega calibra le prime parole di una decisione che era nell’aria, tanto che a nulla sono bastate le 110 pagine di arringa di Giulia Bongiorno, a Palermo in veste di avvocato, per un pronunciamento che ha richiesto appena qualche minuto. Spetterà a un tribunale stabilire a partire dal prossimo 15 settembre se l’ex ministro dell’Interno ha commesso i reati di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio allorché bloccò per giorni 147 migranti a bordo della Open Arms senza autorizzare lo sbarco. “Quanto costa questopolitico? - ha tuonatofuori dall’aula - spero di incontrare giudici senza pregiudizi”, si dice sereno e prova a riportare la lancetta ...

Advertising

LegaSalvini : ?? Nicola Porro: 'Le felpe se le usa Matteo Salvini fanno schifo, se le usa Enrico Letta, il segretario del Pd allor… - CandianiStefano : Mentre #Salvini va a processo avendo difeso l’Italia, #Letta plaude ai traghettatori di #Clandestini. Così come era… - MolinariRik : Abbiamo chiesto e ottenuto dal Premier Draghi che il prossimo decreto sia da 40 miliardi , tutto dedicato alle part… - nanni61mo : RT @claudiocerasa: Il processo Open Arms nasce non contro Salvini ma per stabilire se basta essere ministri per bypassare i doveri a cui gl… - TonusAldo : RT @LegaCamera: #Salvini: Le telefonate più difficili dopo il processo di oggi, quelle ai miei figli. Sorriso e testa alta ragazzi, chi ha… -