Pioli: ‘Kessié è diventato completo. Rebic e Leao? Possono darci soluzioni’ (Di sabato 17 aprile 2021) Le ultime notizie sul Milan. Stefano Pioli ha parlato di Frenck Kessié e dei due attaccanti Rebic e Leao durante la conferenza stampa di oggi Leggi su pianetamilan (Di sabato 17 aprile 2021) Le ultime notizie sul Milan. Stefanoha parlato di Frenck Kessié e dei due attaccantidurante la conferenza stampa di oggi

Advertising

LukeFenek : RT @AndreaPropato: #Pioli: “Kessie? Frank è diventato completo. Può abbinare tutto in una partita, è attento su tutto sia in costruzione ch… - AndreaLazzer : RT @AndreaPropato: #Pioli: “Kessie? Frank è diventato completo. Può abbinare tutto in una partita, è attento su tutto sia in costruzione ch… - sportli26181512 : Pioli su Kessie: 'È diventato un giocatore completo. Ha raggiunto un livello molto alto': Nel corso della conferenz… - FCalcistiche : RT @AndreaPropato: #Pioli: “Kessie? Frank è diventato completo. Può abbinare tutto in una partita, è attento su tutto sia in costruzione ch… - Rossonero__1899 : RT @AndreaPropato: #Pioli: “Kessie? Frank è diventato completo. Può abbinare tutto in una partita, è attento su tutto sia in costruzione ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli ‘Kessié Kessia salta Milan-Lazio, emergenza anche a centrocampo MilanLive.it