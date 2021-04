Open Arms, oggi la decisione sul processo a Salvini (Di sabato 17 aprile 2021) ROMA – Il leader della Lega, Matteo Salvini, e il suo legale, Giulia Bongiorno, sono arrivati questa mattina nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo per l’udienza preliminare relativa al caso Open Arms. Oggi il gup deciderà sulla richiesta di rinvio a giudizio del senatore della Lega. ARRINGA LEGALE SALVINI: MOLTI ERRORI NELLE RICOSTRUZIONI Leggi su dire (Di sabato 17 aprile 2021) ROMA – Il leader della Lega, Matteo Salvini, e il suo legale, Giulia Bongiorno, sono arrivati questa mattina nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo per l’udienza preliminare relativa al caso Open Arms. Oggi il gup deciderà sulla richiesta di rinvio a giudizio del senatore della Lega. ARRINGA LEGALE SALVINI: MOLTI ERRORI NELLE RICOSTRUZIONI

