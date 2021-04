“Non fu violenza ma sesso consenziente”: la difesa di Ciro Grillo, accusato di stupro con 3 amici. I pm: “Vittima afferrata per la testa” (Di sabato 17 aprile 2021) “Non c’è stata violenza sessuale, ma sesso consenziente“. Lo ha sostenuto più volte Ciro Grillo, il figlio del fondatore del M5S, davanti al procuratore capo di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, durante l’interrogatorio che si è tenuto in gran segreto giovedì sera nei locali della piccola Procura. Un interrogatorio lungo, difficile, terminato solo in tarda serata, come racconta l’agenzia Adnkronos. E’ stato il suo legale a chiedere alla Procura di sentire Grillo junior, che è indagato, con tre amici, per violenza sessuale di gruppo su una giovane. I fatti risalgono al luglio 2019. Nel novembre scorso il magistrato ha chiuso le indagini e ha messo gli atti a disposizione della difesa, che ha chiesto un termine per fare le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) “Non c’è statasessuale, ma“. Lo ha sostenuto più volte, il figlio del fondatore del M5S, davanti al procuratore capo di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, durante l’interrogatorio che si è tenuto in gran segreto giovedì sera nei locali della piccola Procura. Un interrogatorio lungo, difficile, terminato solo in tarda serata, come racconta l’agenzia Adnkronos. E’ stato il suo legale a chiedere alla Procura di sentirejunior, che è indagato, con tre, persessuale di gruppo su una giovane. I fatti risalgono al luglio 2019. Nel novembre scorso il magistrato ha chiuso le indagini e ha messo gli atti a disposizione della, che ha chiesto un termine per fare le ...

Adnkronos : Grillo jr, atto d’accusa dei pm: “Ragazza tenuta per i capelli e costretta ad avere rapporti sessuali'. - Antonio_Tajani : La violenza, anche verbale, non ha nulla a che vedere con il grido di dolore dei ristoratori, che merita risposte c… - Paolo_Bargiggia : Hai la mia solidarietà per quello che può valere. Immagina solo cosa penso di @DAVIDPARENZO. Uno che, se non la pen… - TribvnvsPlebis : RT @marinaterragni: Non potete ignorare la violenza squadrista che si sta abbattendo su di noi (compresi Valeria Valente, Paola Concia, Aur… - zampa_qua : RT @OlivieroBianchi: @Emilystellaemi2 Mi chiedo se non sia il caso, davanti a questi episodi di cieca violenza giovanile, di porsi una doma… -