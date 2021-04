Napoli, morto uno dei poliziotti feriti nell’incidente a Mergellina: Gianni aveva solo 54 anni (Di sabato 17 aprile 2021) Non ce l’ha fatta uno dei due poliziotti dei Falchi coinvolti nell’incidente stradale avvenuto in via Giordano Bruno, a Mergellina. A perdere la vita Giovanni Vivenzio, 54 anni, residente a Soccavo. L’uomo era sulla moto con il collega quando persero il controllo del mezzo per l’improvvisa manovra di una automobilista. Dopo l’impatto con la vettura erano stati sbalzati L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 17 aprile 2021) Non ce l’ha fatta uno dei duedei Falchi coinvoltistradale avvenuto in via Giordano Bruno, a. A perdere la vita GiovVivenzio, 54, residente a Soccavo. L’uomo era sulla moto con il collega quando persero il controllo del mezzo per l’improvvisa manovra di una automobilista. Dopo l’impatto con la vettura erano stati sbalzati L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

