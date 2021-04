Moto3 | risultati FP3 GP Portogallo | Migno svetta in FP3 e nella combinata Anche Foggia ed Antonelli passano direttamente in Q2

Leggi su oasport

(Di sabato 17 aprile 2021) Andreachiude al comando la terza sessione di prove libere del Gran Premio del, terzo round della MotoGP 2021. L’alfiere di casa Snipers ha firmato il best lap della sessione in 1.48.214, prestazione che gli permette di salire al comando della graduatoria. Con un circuito migliore rispetto a ieri, i protagonisti della categoria hanno abbattuto i riferimenti della FP2, l’unico turno interessante della giornata. L’argentino Gabriel Rodrigo (Gresini) completa il turno in seconda piazza con 52 millesimi dal nostro portacolori. Si confermano al top le due KTM Ajo degli spagnoli Jaume Masià e Pedro Acosta, rispettivamente in terza e quarta piazza alla vigilia delle qualifiche. Il sudafricano Darryn Binder (Sprinta) completa la Top5 davanti a Jeremy Alcoba (Gresini) ed al romano Dennis...