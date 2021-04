Montecarlo | semifinali | Tsitsipas annulla Evans e vola in finale Ora Rublev - Ruud

(Di sabato 17 aprile 2021) Al quinto ostacolo, Daniel, è caduto. È Stafanosil primo finalista del Masters 1000 die per la prima volta si giocherà il titolo sulla terra del Principato a caccia del ...

Al quinto ostacolo, Daniel Evans, è caduto. È Stafanos Tsitsipas il primo finalista del Masters 1000 die per la prima volta si giocherà il titolo sulla terra del Principato a caccia del primo 1000 in carriera. Evans, che prima della settimana da sogno monegasco aveva collezionato appena ...Curioso che lo scivolone sia accaduto proprio dopo il torneo didel 2017 quando, eliminato, era tornato nella sua Birmingham per un funerale e aveva provato quella sostanza che ha ...Stefanos Tsitsipas ha sconfitto Daniel Evans al termine della semifinale del Masters 1000 di Montecarlo 2021, chiudendo sul risultato di 6-2, 6-1. Il greco ha palesato il suo sconfinato talento, coman ...Diretta Atp Montecarlo 2021 streaming video e tv: oggi sabato 17 aprile è il giorno delle due semifinali Evans Tsitsipas e Rublev Ruud nel Principato.