Matteo Salvini rinviato a giudizio per sequestro di persona. Decisiva la testimonianza dell'ex premier Conte (Di sabato 17 aprile 2021) Matteo Salvini alla fine dovrà confrontarsi con un giudice, in un aula di Tribunale, per la gestione dei migranti durante il primo Governo Conte. Una vicenda che porta alle estreme conseguenze il conflitto tra l'ex premier ed leader della Lega. L'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini dovrà presentarsi davanti la seconda sezione del tribunale di L'articolo proviene da Leggilo.org.

