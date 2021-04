Matteo Salvini è stato rinviato a giudizio per il caso Open Arms

Advertising

LegaSalvini : ?? Nicola Porro: 'Le felpe se le usa Matteo Salvini fanno schifo, se le usa Enrico Letta, il segretario del Pd allor… - LegaSalvini : #RIAPERTURE, TORNANO LE ZONE GIALLE: RISTORANTI APERTI LA SERA. LEGA: 'LA LIBERAZIONE' - Agenzia_Ansa : Open Arms, il leader della Lega Matteo Salvini rinviato a giudizio #ANSA - Simo07827689 : RT @fattoquotidiano: Open Arms, Matteo Salvini rinviato a giudizio per rifiuto d’atti d’ufficio e sequestro di persona: rischia una pena fi… - SkyTG24 : Open Arms, #Salvini rinviato a giudizio: prima udienza il 15 settembre -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Salvini

Così il leader della Lega, in un messaggio sui propri profili social, dopo essere stato rinviato a giudizio nell'ambito del processo su Open Arms.Lo dice il leader della Lega, in un messaggio pubblicato sui suoi propri profili social. 17 aprile 2021E' cominciata stamattina con l'arringa difensiva l'udienza preliminare a carico del senatore Matteo Salvini, imputato, a Palermo.Matteo Salvini è stato rinviato a giudizio dal giudice per l'udienza preliminare di Palermo, Lorenzo Jannelli, per il caso della nave della ong catalana ...