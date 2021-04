Juventus, Ronaldo non ci sarà con l’Atalanta: “Problema al flessore” (Di sabato 17 aprile 2021) Cristiano Ronaldo salterà il big match tra Atalanta e Juventus. Il portoghese non ha recuperato da un precedente infortunio La Juventus si prepara al big match con l’Atalanta, decisivo nella corsa per entrare in Champions League. Lo scudetto sembra ormai irraggiungibile, con l’Inter distante 12 punti, e i bianconeri devono concentrarsi per non rimanere fuori dalla Coppa Europea più ambita. Di fronte i bergamaschi che si trovano nel loro periodo migliore, e che hanno ritrovato i gol di Zapata. Una sfida delicata, in cui però mancherà Cristiano Ronaldo. Il portoghese, infatti, non sarà convocato per la gara di domani per un Problema ai flessori. Queste le parole di Pirlo in conferenza stampa: “Non sarà della partita domani con ... Leggi su zon (Di sabato 17 aprile 2021) Cristianosalterà il big match tra Atalanta e. Il portoghese non ha recuperato da un precedente infortunio Lasi prepara al big match con, decisivo nella corsa per entrare in Champions League. Lo scudetto sembra ormai irraggiungibile, con l’Inter distante 12 punti, e i bianconeri devono concentrarsi per non rimanere fuori dalla Coppa Europea più ambita. Di fronte i bergamaschi che si trovano nel loro periodo migliore, e che hanno ritrovato i gol di Zapata. Una sfida delicata, in cui però mancherà Cristiano. Il portoghese, infatti, nonconvocato per la gara di domani per unai flessori. Queste le parole di Pirlo in conferenza stampa: “Nondella partita domani con ...

