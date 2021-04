Inter | Hakimi | ”Napoli? Abbiamo fatto un bel percorso e dobbiamo continuare”

(Di sabato 17 aprile 2021): Alcuni pensano che sia già tuttoper la differenza punti chesulle altre, però noi non la pensiamo così, mancano ancora tante gare, noipensare di partita in partita— Domani si giocherà la 31esima giornata di Campionato, allo stadio “Diego Armando Maradona”,. L’attesa per questo big match è notevole per entrambe la squadre che mirano a consolidare o centrare il loro obiettivi. Achrafvistato da BeIN Sports, ha parlato del cammino dei nerazzurri e del momento della squadra attualmente al primo posto in classifica a quota 74 punti e reduce da 11 successi consecutivi in campionato.Queste le sue parole: Quanto vi ...

... tenuto poi conto che il tecnico dell'domani ritrova, dopo lo stop per la squalifica anche ... Sull'esterno avremo poititolare annunciato, in coppia magari con Darmian, le cui quotazioni ...Commenta per primo Achraf, laterale dell', ha parlato in un'intervista concessa a BeIN Sports: 'Alcuni pensano che sia già tutto fatto per la differenza punti che abbiamo sulle altre, però noi non la pensiamo così. ...Gennaro Gattuso potrebbe rispolverare il suo vecchio impianto di gioco, ma bisogna calcolare le possibili contromosse di Antonio Conte.