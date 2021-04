Il Sassuolo batte la Fiorentina in rimonta Crotone verso la B

(Di sabato 17 aprile 2021) Il3-1 lanel terzo anticipo della 31esima giornata di Serie A, conquistando la seconda vittoria consecutiva. I neroverdi vanno sotto al 31' puniti da un gioiello di Bonaventura, ma ribaltano il match nella ripresa grazie ai due rigori di fila trasformati dal neo entrato Berardi (59' e 62') e al gol di Lopez (75'). La Viola rischia ora di vedere assottigliarsi pericolosamente il margine sulla zona retrocessione.-Udinese 1-2A sette giornate dalla fine solo la matematica tiene in piedi il fanalino, quasi spacciato dopo il ko 1-2 allo ‘Scida’ con l'Udinese, ormai salva a quota 36 punti. Al 41' friulani a segno con il preciso piatto di Rodrigo De Paul dopo un miracolo di Cordaz su Nestorovski, Simy su rigore (68') rimette in equilibrio la gara. Ma solo per poco: al ...

La Fiorentina si fa rimontare sul campo del Sassuolo e resta coinvolta nel discorso salvezza. Al Mapei Stadium la squadra di De Zerbi batte i viola per 3-1 grazie a due rigori di Berardi e ad una perla di Lopez.