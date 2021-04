Genoa | Scamacca | «Un giovane deve giocare il più possibile»

(Di sabato 17 aprile 2021) Il centravanti delGianlucaspiega come si sente unche non riesce a trovare spazio in Italia Nel corso di un’intervista a Sport Week l’attaccante delGianlucaha parlato dei suoi primi anni nel campionato italiano di Serie A: «Io ho iniziato acon costanza dall’anno scorso. Quando scendi poco in campo non prendi il ritmo, non ti senti dentro al gruppo. È brutto. Unil più, rubando i segreti a chi gli sta vicino. Poi è chiaro che se fai il vice di un campione che però a 38 anni non può giocarle tutte, il discorso cambia…» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : #Scamacca a San Siro: il #Milan fa l'esame al gigante che studia da vice #Ibrahimovic - juventusfc : 49' | Accorcia il Genoa, con Scamacca #JuveGenoa [2-1] #ForzaJuve - Dalla_SerieA : Calciomercato Scamacca: il Milan fa l'esame al vice Ibrahimovic - - Dalla_SerieA : Intervista a Scamacca: “Io, il Genoa, Ibra, il calciomercato e...” - - infoitsport : SPORTWEEK - Scamacca: «Quest'anno voglio salvare il Genoa, non è detto che vada via» - PianetaGenoa1893 -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Scamacca

Commenta per primo Nella lunga intervista concessa da Gianlucaa Sport Week c'è stato spazio anche per parlare della sua avventura al Grifone : 'Quest'anno voglio salvare il, lasciare un segno, anche se non è detto che vada via' ha affermato il ...Per ilc'è un dubbio per reparto: in attacco sembra certo del posto, l'ex Destro e Shomurodov si giocano il posto al suo fianco. In difesa invece sono certi del posto Radovanovic e ...Commenta per primo Nella lunga intervista concessa da Gianluca Scamacca a Sport Week c’è stato spazio anche per parlare della sua avventura al Grifone: “Quest’anno voglio salvare il Genoa, lasciare un ...La punta del Genoa sfida i rossoneri in campionato, proverà a mettersi in mostra. Vlahovic il sogno: secondo La Gazzetta non vuole rinnovare con i viola ...