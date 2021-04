Funerali Principe Filippo | i cannoni della Torre di Londra sparano a salve | le esplosioni per segnalare l’inizio delle esequie VIDEO

(Di sabato 17 aprile 2021) Imilitarialladiallo scoccare15:00 ora locale per segnaredel funerale del, che si svolge al Castello di Windsor, edi un minuto di silenzio osservato in tutto il Paese. Le batterie adue colpi, uno aldel minuto di silenzio e uno per segnarne la fine. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Funerali Principe

Una donna è stata arrestata fuori dal Castello di Windsor per avere corso in topless per la strada durante i funerali del principe Filippo. L'articolo Corre nuda durante i funerali del principe Filipp ...Si è svolta oggi la cerimonia per il Funerale principe Filippo di Edimburgo: le lacrime delle Regina, William e Harry parlano dopo 1 anno ...