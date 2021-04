Funerale Principe Filippo: orario e persone presenti (Di sabato 17 aprile 2021) Sabato 17 aprile alle ore 15 si terranno i funerali del Principe Filippo. Per le norme anti-Covid e la volontà del monarca, sarà una cerimonia privata. Funerali Principe Filippo: chi ci sarà, dove si terrà la cerimonia e a che ora su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 17 aprile 2021) Sabato 17 aprile alle ore 15 si terranno i funerali del. Per le norme anti-Covid e la volontà del monarca, sarà una cerimonia privata. Funerali: chi ci sarà, dove si terrà la cerimonia e a che ora su Notizie.it.

