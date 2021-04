Fiorentina: il Sassuolo vince con due rigori (3-1) dopo un gran primo tempo viola. Pagelle (Di sabato 17 aprile 2021) primo tempo quasi perfetto della Fiorentina, con eurogol di Bonaventura. Poi il disastro nella ripresa: due rigori nel giro di tre minuti e risultato ribaltato a favore del Sassuolo. Trasformati, i rigori, da Berardi che realizza i suoi gol numero cento e centouno. DSbagliate le sostituzioni di Iachini che ha tolto Bonaventur a e Castrovilli, i migliori. Ora urgono punti salvezza L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 17 aprile 2021)quasi perfetto della, con eurogol di Bonaventura. Poi il disastro nella ripresa: duenel giro di tre minuti e risultato ribaltato a favore del. Trasformati, i, da Berardi che realizza i suoi gol numero cento e centouno. DSbagliate le sostituzioni di Iachini che ha tolto Bonaventur a e Castrovilli, i migliori. Ora urgono punti salvezza L'articolo proviene da Firenze Post.

