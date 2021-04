F1, Max Verstappen: “Non sono stato bravo nel Q3. Il nostro obiettivo è rendere ad Hamilton la vita difficile” (Di sabato 17 aprile 2021) Max Verstappen completa al terzo posto le qualifiche del Gran Premio di Imola, secondo atto del Mondiale F1 2021. Il portacolori di casa Aston Martin apre la seconda fila dello schieramento alle spalle del teammate Sergio Perez e del britannico Lewis Hamilton (Mercedes), il migliore sulle rive del Santerno. L’olandese, autore di un piccolo errore al ‘Tamburello’ nel suo giro veloce, ha commentato ai microfoni della massima formula dopo la sessione: “Non sono stato bravo nel Q3. Ho sbagliato in T3 ed ho rovinato il mio tentativo”. Il secondo classificato nel primo appuntamento in Bahrain è ottimista per la prova di domani, pronto ad attaccare Hamilton. “La terza piazza è buona. Domani sarà interessante perché abbiamo delle strategie diverse”. Verstappen insegue il ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) Maxcompleta al terzo posto le qualifiche del Gran Premio di Imola, secondo atto del Mondiale F1 2021. Il portacolori di casa Aston Martin apre la seconda fila dello schieramento alle spalle del teammate Sergio Perez e del britannico Lewis(Mercedes), il migliore sulle rive del Santerno. L’olandese, autore di un piccolo errore al ‘Tamburello’ nel suo giro veloce, ha commentato ai microfoni della massima formula dopo la sessione: “Nonnel Q3. Ho sbagliato in T3 ed ho rovinato il mio tentativo”. Il secondo classificato nel primo appuntamento in Bahrain è ottimista per la prova di domani, pronto ad attaccare. “La terza piazza è buona. Domani sarà interessante perché abbiamo delle strategie diverse”.insegue il ...

chepalleblog : Al netto di problemi (Montreal e Monza 2019), Max Verstappen non arrivava dietro il compagno di Red Bull da Abu Dha… - greenflagita : Lewis Hamilton segna la pole numero 99 ad Imola, secondo Sergio Perez e terzo Max Verstappen. Beffato Norris a cui… - BlogSpaggiari : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position e come suo solito scatterà davanti a tutti. Dietro di lui le Red Bul… - annoyingsoul29 : Max Verstappen non solo è in Italia ma parte pure vicino a Charles Leclerc #ImolaGP - antonio_bozz_7 : Max Verstappen e Charles Leclerc in seconda fila! Non fate cazzate. ?? #ImolaGP -