F1 Imola | Hamilton in pole e Leclerc quarto con Ferrari

(Di sabato 17 aprile 2021) La Mercedes di Lewispartirà domani dallaposition nel Gp dell’Emilia Romagna di F1 ad. Il campione del mondo ha chiuso con il tempo di 1.14.411 davanti alle Red Bull di Sergio Perez e Max Verstappen. Perè la 99esimain carriera sul 30esimo circuito diverso.posto in griglia per ladi Charles, seguito da Pierre Gasly e Daniel Ricciardo. Settimo posto per Lando Norris. Ottavo crono per l’altra Mercedes di Valtteri Bottas, nono Esteban Ocon e chiude la top ten Lance Stroll. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

SkySportF1 : ?? HAMILTON FA 99 POLE A IMOLA (?? #QP) ?? Qualifica pazzesca per Pérez, beffato Norris Il resoconto ?… - Gazzetta_it : Imola, pole di Hamilton. Battute le Red Bull di Perez e Verstappen. Ferrari, Leclerc è 4° - Eurosport_IT : Il solito Hamilton! Bene Leclerc 4°, Sainz 11° ?????? #ImolaGP | #F1 - SalaStampaF1 : #F1 #TechF1 #ImolaGp #Qualifiche La nostra rassegna di immagini direttamente dal sabato delle qualifiche di Imola,… - g_bonincontro : RT @LaStampa: F1, qualifiche a Imola: 99ma pole di Hamilton. Leclerc è 4° -

Ultime Notizie dalla rete : Imola Hamilton

Alla fine ce l'ha fatta: Lewisè in pole position a, per il Gp 'Made in Italy' di Formula 1. Il campione del mondo in carica ha chiuso con il tempo di 1.14.411 davanti alle Red Bull di Sergio Perez e Max Verstappen. ...Come in Bahrein, anche ail monegasco partirà quarto. Là il passo gara non fu entusiasmante, ... le rivali in questo momento più a tiro della SF21 rispetto alla Mercedes die alle due ...Lewis ha dato una dimostrazione del suo valore nelle qualifiche del GP del Made in Italya e dell'Emilia Romagna: l'inglese ha collezionato la 99esima pole position con una prestazione che è andat oltr ...IMOLA – Lewis Hamilton conquista la pole position del Gran Premio dell’Emilia Romagna, la numero 99 in carriera su 30 circuiti differenti. Il pilota britannico della Mercedes trova il miglior giro del ...