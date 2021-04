Entrare in un bosco per varcare il confine delle nostre paure (di M. Garofalo) (Di sabato 17 aprile 2021) (di Mauro Garofalo) “Conosci te stesso”, era scritto sul tempio di Apollo a Delfi: l’oracolo accoglieva i visitatori ricordando che la verità va cercata dentro se stessi (frase mai tanto utile come ora che siamo chiusi in casa da un anno). Lo stesso sembra suggerire il manuale “Troverai più nei boschi” (il Saggiatore, € 19) di Francesco Boer, 40 anni, naturalista goriziano, esploratore; il titolo prende l’abbrivio dal teologo Bernardo di Chiaravalle: “Troverai più nei boschi che nei libri”. Il curioso libro di Boer è un innesto fra un testo alchemico e una guida naturalistica, arricchito da raffinate immagini d’epoca. Quando parliamo di un prato o di un bosco, sostiene l’autore, dobbiamo considerare il fatto che sono erba e albero, ma il paesaggio è uno spazio dell’anima che porta i miti e le leggende di quel territorio. Boer ci esorta a rallentare il ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 aprile 2021) (di Mauro) “Conosci te stesso”, era scritto sul tempio di Apollo a Delfi: l’oracolo accoglieva i visitatori ricordando che la verità va cercata dentro se stessi (frase mai tanto utile come ora che siamo chiusi in casa da un anno). Lo stesso sembra suggerire il manuale “Troverai più nei boschi” (il Saggiatore, € 19) di Francesco Boer, 40 anni, naturalista goriziano, esploratore; il titolo prende l’abbrivio dal teologo Bernardo di Chiaravalle: “Troverai più nei boschi che nei libri”. Il curioso libro di Boer è un innesto fra un testo alchemico e una guida naturalistica, arricchito da raffinate immagini d’epoca. Quando parliamo di un prato o di un, sostiene l’autore, dobbiamo considerare il fatto che sono erba e albero, ma il paesaggio è uno spazio dell’anima che porta i miti e le leggende di quel territorio. Boer ci esorta a rallentare il ...

