Covid-19 aumenta il rischio di trombosi cerebrale (e probabilmente molto più che dopo un vaccino) (Di sabato 17 aprile 2021) Uno studio in preprint ha analizzato l’incidenza delle trombosi del seno venoso cerebrale tra i pazienti Covid, stabilendo che è molto superiore a quella che si riscontra nella popolazione generale, e probabilmente anche a quella legata ai vaccini (foto: David Ramos/Getty Images)Mentre si attendono le decisioni dell’Ema sul vaccino di Johnson & Johnson – Janssen (la cui distribuzione in Europa è attualmente ferma per decisione della stessa azienda), e paesi come la Danimarca hanno sospeso completamente le somministrazioni di quello AstraZeneca, la ricerca lavora alacremente per chiarire i rischi reali posti dai due vaccini ad adenovirus contro Covid-19. Impresa non facile, perché parliamo di potenziali eventi avversi estremamente rari non solo nella popolazione ... Leggi su cityroma (Di sabato 17 aprile 2021) Uno studio in preprint ha analizzato l’incidenza delledel seno venosotra i pazienti, stabilendo che èsuperiore a quella che si riscontra nella popolazione generale, eanche a quella legata ai vaccini (foto: David Ramos/Getty Images)Mentre si attendono le decisioni dell’Ema suldi Johnson & Johnson – Janssen (la cui distribuzione in Europa è attualmente ferma per decisione della stessa azienda), e paesi come la Danimarca hanno sospeso completamente le somministrazioni di quello AstraZeneca, la ricerca lavora alacremente per chiarire i rischi reali posti dai due vaccini ad adenovirus contro-19. Impresa non facile, perché parliamo di potenziali eventi avversi estremamente rari non solo nella popolazione ...

