Bayern Monaco | l’annuncio di Flick | “A fine stagione andrò via”

(Di sabato 17 aprile 2021) “Alladellalascio il. L’ho annunciato alla squadra, vorrei terminare il mio contratto a”. Con queste parole il tecnico dei bavaresi Hansiha annunciato, al termine della gara contro il Wolfsburg, di lasciare la panchina a, nonostante il suo contratto lo leghi alfino al 2024. Il suo futuro non è ancora deciso, anche se c’è la possibilità di vederlo sulla panchina della Germania per il dopo Loew. SportFace.

Commenta per primo Hans Flick non sarà più l'allenatore del. L'allenatore dei bavaresi lo ha comunicato a Sky Sports: 'Ho appena detto alla squadra che durante la settimana, dopo la trasferta di Parigi, ho parlato con la dirigenza per rescindere ...E sulla panchina del? Pare essere alto il gradimento per Nagelsmann, anche se circola anche la voce Allegri...Il tecnico ha annunciato l'addio dopo nemmeno due anni: Oggi ho informato la squadra della mia volontà di terminare il contratto.Come anticipato da Calciomercato.it, Flick ha annunciato ufficialmente l'addio al Bayern a fine stagione: c'è anche Allegri fra i sostituti ...