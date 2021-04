Addio solenne al principe Filippo, Elisabetta II sola e commossa (Di sabato 17 aprile 2021) Il minuto di silenzio, il feretro avvolto nel suo stendardo personale, portato a spalla da 8 militari. I massimi onori, la bara di quercia inglese e piombo, caricata sulla Land Rover da lui ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 aprile 2021) Il minuto di silenzio, il feretro avvolto nel suo stendardo personale, portato a spalla da 8 militari. I massimi onori, la bara di quercia inglese e piombo, caricata sulla Land Rover da lui ...

Advertising

LaNinaMalasbam : RT @mvarteen: vabbè ma mo non è che dobbiamo fare l'addio solenne, sembra che stia per andare in guerra quando in realtà ha scansato un fos… - Ms_MartyReid : RT @mvarteen: vabbè ma mo non è che dobbiamo fare l'addio solenne, sembra che stia per andare in guerra quando in realtà ha scansato un fos… - ellimbap : RT @mvarteen: vabbè ma mo non è che dobbiamo fare l'addio solenne, sembra che stia per andare in guerra quando in realtà ha scansato un fos… - marta0167899 : RT @mvarteen: vabbè ma mo non è che dobbiamo fare l'addio solenne, sembra che stia per andare in guerra quando in realtà ha scansato un fos… - nonsochescrivee : RT @mvarteen: vabbè ma mo non è che dobbiamo fare l'addio solenne, sembra che stia per andare in guerra quando in realtà ha scansato un fos… -