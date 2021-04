YAS lancia la prima microassicurazione NFTY al mondo a coprire i NFT

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 aprile 2021) In collaborazione con Generali, punta al mercato globale inesplorato dei creativi NFT HONG KONG, 16 aprile 2021 /PRNewswire/YAS ha annunciato il lancio di "", laNFT (Non Fungible Token) al, sfruttando la crescente popolarità della tecnologia avanzata blockchain che certifica asset digitali come media, brani musicali, opere d'arte e oggetti da collezione come unici e quindi non intercambiabili. "" è considerato un prodotto dipionieristico, che apre una nuova pagina del settore assicurativo e definisce le tendenze per il suo futuro sviluppo. "" rappresenta una svolta storica e sarà il primo prodotto diali NFT. ...