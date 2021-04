Vera Vergani, chi era l’attrice amata da Gramsci e D’Annunzio (Di venerdì 16 aprile 2021) Vera Vergani venne definita, bellissima, fresca, animalesca e una creatura piena di gioia. Era una donna elegante ed innovatrice, ha vissuto i suoi 94 anni a Procida, la città dove si trasferì per amore. Vera Vergani, chi è la diva che decise di essere un’antidiva (Wikipedia)Nel 1930 troncherà la sua carriera per sposare il capitano di Marina Leonardo Pescarolo, l’attrice era Meridionale d’adozione, morì sull’isola di Arturo nel 1989. l’attrice nasce a Milano il 5 Febbraio del 1895, era la sorella maggiore del giornalista Orio Vergani, il quale scrisse per il Corriere della Sera. Discendente dalla famiglia Podrecca, la sua era una famiglia di drammaturghi e fondatori di diversi giornali. Il temperamento dell’attrice era proprio quello ... Leggi su ck12 (Di venerdì 16 aprile 2021)venne definita, bellissima, fresca, animalesca e una creatura piena di gioia. Era una donna elegante ed innovatrice, ha vissuto i suoi 94 anni a Procida, la città dove si trasferì per amore., chi è la diva che decise di essere un’antidiva (Wikipedia)Nel 1930 troncherà la sua carriera per sposare il capitano di Marina Leonardo Pescarolo,era Meridionale d’adozione, morì sull’isola di Arturo nel 1989.nasce a Milano il 5 Febbraio del 1895, era la sorella maggiore del giornalista Orio, il quale scrisse per il Corriere della Sera. Discendente dalla famiglia Podrecca, la sua era una famiglia di drammaturghi e fondatori di diversi giornali. Il temperamento delera proprio quello ...

Ultime Notizie dalla rete : Vera Vergani IL SEGNO DELLE DONNE - Il 16 aprile su Rai Storia l'episodio su Vera Vergani Nel 1905, sul palcoscenico di un teatro a Cividale del Friuli, Vera Vergani debutta in una rappresentazione di "Così va il mondo bimba mia" di Giacinto Gallina. Vera ha allora appena dieci anni, ma il suo futuro nella recitazione appare già una certezza. È ...

Mondo Rai/appuntamenti e novità Nel 1905, sul palcoscenico di un teatro a Cividale del Friuli, Vera Vergani debutta in una rappresentazione di “Così va il mondo bimba mia” di Giacinto Gallina. Vera ha allora appena dieci anni, ma il ...

Nel 1905, sul palcoscenico di un teatro a Cividale del Friuli, Vera Vergani debutta in una rappresentazione di "Così va il mondo bimba mia" di Giacinto Gallina. Vera ha allora appena dieci anni, ma il suo futuro nella recitazione appare già una certezza.