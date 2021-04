Vaccini Under 60, le Regioni decideranno chi vaccinare per primo (Di venerdì 16 aprile 2021) La campagna vaccinale italiana sembra destinata ad un cambiamento di rotta. Sembra che, da quanto riporta La Repubblica, gli italiani verranno vaccinati in due fasi ben distinte con dei criteri differenti. La prima fase è già in corso e riguarda gli over 60: si concluderà entro giugno e tutte le decisioni saranno prese dal Governo. La seconda fase sarà invece un possibile liberi tutti: insomma, dai 59 anni in giù non si considereranno più le “categorie professionali” ma solo il criterio anagrafico. Ogni decisione sarà poi demandata alle Regioni: che si assicureranno di mandare in porto le vaccinazioni dal più grande al più piccolo. Leggi anche: Vaccino, ecco quando tocca a 30enni, 40enni e 50enni: le date delle vaccinazioni per la fascia 30-59 anni Da luglio cambia il piano vaccinale: scelgono le Regioni A quanto emerge il nuovo obiettivo del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 aprile 2021) La campagna vaccinale italiana sembra destinata ad un cambiamento di rotta. Sembra che, da quanto riporta La Repubblica, gli italiani verranno vaccinati in due fasi ben distinte con dei criteri differenti. La prima fase è già in corso e riguarda gli over 60: si concluderà entro giugno e tutte le decisioni saranno prese dal Governo. La seconda fase sarà invece un possibile liberi tutti: insomma, dai 59 anni in giù non si considereranno più le “categorie professionali” ma solo il criterio anagrafico. Ogni decisione sarà poi demandata alle: che si assicureranno di mandare in porto le vaccinazioni dal più grande al più piccolo. Leggi anche: Vaccino, ecco quando tocca a 30enni, 40enni e 50enni: le date delle vaccinazioni per la fascia 30-59 anni Da luglio cambia il piano vaccinale: scelgono leA quanto emerge il nuovo obiettivo del ...

