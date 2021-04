Usa, sparatoria a Indinapolis in magazzino Fedex: morti e feriti (Di venerdì 16 aprile 2021) Ci sono morti e feriti nella sparatoria avvenuta nella notte a Indianapolis, la capitale dello Stato americano dell'Indiana, a Sud di Chicago. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo armato ha aperto ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021) Ci sononellaavvenuta nella notte a Indianapolis, la capitale dello Stato americano dell'Indiana, a Sud di Chicago. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo armato ha aperto ...

Ultime Notizie dalla rete : Usa sparatoria Usa: sparatoria a Indianapolis, 8 morti, autore suicida Il bilancio delle vittime comunicato dalle autorità non include l'autore della sparatoria. .

Usa, sparatoria a Indinapolis in magazzino Fedex: morti e feriti Ci sono morti e feriti nella sparatoria avvenuta nella notte a Indianapolis, la capitale dello Stato americano dell'Indiana, a Sud di Chicago. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo armato ha aperto il fuoco in un magazzino ...

Usa, sparatoria a Indinapolis in magazzino Fedex: morti e feriti Indianapolis, 16 apr. (askanews) - Ci sono morti e feriti nella sparatoria avvenuta nella notte a Indianapolis, la capitale dello Stato ...

Usa, sparatoria in un deposito FedEx vicino l'aeroporto: almeno 8 morti, suicida l'aggressore Sparatoria in un deposito della FedEx, vicino all'aeroporto internazionale di Indianapolis: lo hanno reso noto le autorità Usa. L'autore della sparatoria avvenuta ...

