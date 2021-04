“Ubi banca minor cessat” Storia di una colonizzazione bancaria

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 16 aprile 2021) Gli organi di informazione hanno dato notizia della imminente fusione delle banche Ubi e Intesa Sanpaolo; ovviamente la notizia è data in base ai comunicati lusinghieri dei due istituti di credito. La vicenda, però, andrebbe valutata compiutamente, perché in realtà ci troviamo di fronte ad una forma diria. Da tempo è in atto una manovra di aggregazione con riflessi negativi nei confronti della piccola clientela. Tutto rientra nel moderno quadro economico generale che non tiene in considerazione il ceto medio, la piccola borghesia, con il suo patrimonio di senso del lavoro, del sacrificio, del risparmio. Che ci siano trasformazioni epocali è ovvio: nel panoramario c’è una situazione di instabilità e di fragilità; in ogni settore ci si indirizza verso la costituzione di grandi gruppi finanziari, ma ciò non ...