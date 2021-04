Speranza: "Non vediamo grande sfiducia in AstraZeneca, chi rifiuta va in coda" (Di venerdì 16 aprile 2021) “Io questo crollo di fiducia in AstraZeneca, nei dati, non lo vedo”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, risponde a una domanda sull’andamento delle vaccinazioni e sulle rinunce al vaccino della casa farmaceutica anglo-svedese dopo i casi di eventi avversi e la raccomandazione per gli over60. Poi è il ministro della Salute Roberto Speranza ad argomentare: “Dai nostri dati non risulta questo crollo di fiducia per il vaccino AstraZeneca, ma ci risulta una maggiore richiesta di informazione dagli hub vaccinali. Un’esigenza di avere ulteriori informazioni che credo sia legittima. Ho detto ieri che è un vaccino efficace e sicuro, continuiamo a puntarci. Intendiamo continuare a utilizzarlo, e i dati che ci arrivano dai territori sono incoraggianti. Chiaramente chi lo rifiuta va in coda, ma ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 aprile 2021) “Io questo crollo di fiducia in, nei dati, non lo vedo”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, risponde a una domanda sull’andamento delle vaccinazioni e sulle rinunce al vaccino della casa farmaceutica anglo-svedese dopo i casi di eventi avversi e la raccomandazione per gli over60. Poi è il ministro della Salute Robertoad argomentare: “Dai nostri dati non risulta questo crollo di fiducia per il vaccino, ma ci risulta una maggiore richiesta di informazione dagli hub vaccinali. Un’esigenza di avere ulteriori informazioni che credo sia legittima. Ho detto ieri che è un vaccino efficace e sicuro, continuiamo a puntarci. Intendiamo continuare a utilizzarlo, e i dati che ci arrivano dai territori sono incoraggianti. Chiaramente chi lova in, ma ...

