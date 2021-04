SPAL-Ascoli 1-2: vincono i bianconeri (Di venerdì 16 aprile 2021) SPAL-Ascoli 1-2. Al Paolo Mazza di Ferrara l’Ascoli batte 2 a 1 la SPAL, grazie alle reti di Sabiri e Bajic che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio biancazzurro con Valoti. Ecco le azioni principali del primo e del secondo tempo e il tabellino finale. Cos’è successo nel primo tempo? Nel primo tempo grande occasione al 17? per i bianconeri con Bajic che non arriva sulla palla per un soffio a pochi passi dalla porta. Al 21? altra chance per l’Ascoli, ma Berisha si fa trovare pronto su Sabiti e poi Ranieri anticipa provvidenzialmente Dionisi. Passano quattro minuti e i padroni di casa trovano la rete del vantaggio con Valoti che pesca l’angolino al termine di una bella ripartenza. 1-0. Al 34? la SPAL è vicinissima al raddoppio con Di Francesco che serve ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 16 aprile 2021)1-2. Al Paolo Mazza di Ferrara l’batte 2 a 1 la, grazie alle reti di Sabiri e Bajic che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio biancazzurro con Valoti. Ecco le azioni principali del primo e del secondo tempo e il tabellino finale. Cos’è successo nel primo tempo? Nel primo tempo grande occasione al 17? per icon Bajic che non arriva sulla palla per un soffio a pochi passi dalla porta. Al 21? altra chance per l’, ma Berisha si fa trovare pronto su Sabiti e poi Ranieri anticipa provvidenzialmente Dionisi. Passano quattro minuti e i padroni di casa trovano la rete del vantaggio con Valoti che pesca l’angolino al termine di una bella ripartenza. 1-0. Al 34? laè vicinissima al raddoppio con Di Francesco che serve ...

Ultime Notizie dalla rete : SPAL Ascoli Colpo Ascoli a Ferrara, Sabiri e Bajic ribaltano la Spal: salvezza possibile? L'Ascoli vince per 2 - 1 in casa della Spal, centra una vittoria fondamentale in chiave salvezza e sale a quota 37, agganciando il Pordenone quindicesimo. Un'ottima gara, quella della squadra di Sottil, ...

Serie B, Spal - Ascoli 1 - 2. A Rastelli non basta Valoti FERRARA - L' Ascoli espugna Ferrara in rimonta per 1 - 2 battendo la Spal al termine di una gara incerta fino all'ultimo: dopo il vantaggio di di Valoti al 26', gli ospiti hanno pareggiato Sabiri al 42' e si sono ...

Spal-Ascoli 1-2, Dionisi: “Concreti e compatti, siamo una squadra vera. Testa già all'Empoli” Spal-Ascoli 1-2, Dionisi: “Concreti e compatti, siamo una squadra vera. Testa già all'Empoli” - picenotime.it - IT ...

Spal-Ascoli, le pagelle: Viviani in ombra, Bajic bomber vero SPAL ASCOLI PAGELLE - Al Mazza la Spal è stata battuta da un Ascoli affamato di vittorie per conquistare l'obiettivo salvezza. Per ...

