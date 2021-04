Sondaggi Tp | torna a crescere la fiducia degli italiani in Draghi

(Di venerdì 16 aprile 2021) Riaprire subito bar e ristoranti almeno all’aperto dato che i rischi di contagio in questo caso risulterebbero bassi. Il 54,4%si schiera a favore delle riaperture dei locali a determinate condizioni, il 21% vorrebbe invece che si riaprisse tutto mentre per il 22,5% è ancora troppo presto. Sono i dati raccolti dalo settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 13 e il 15 aprile. Fonte: Termometro PoliticoTp: le parole di De Luca su chi deve essere vaccinato per primo Pochi giorni fa, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha detto che “dopo fragili e 80enni si deve vaccinare chi è attivo economicamente e non privilegiare gli anziani”. Le parole di De Luca vengono condivise solo da una minoranza...

Advertising

EbigoErikse : @MitticaAndrea Jerome ci sono stati abbastanza sondaggi, se si vira su di lui si lascia la pista Mendhi. Zinho torn… - wallstreetita : RT @VittorioCocive1: Sondaggi, la Lega torna ai livelli del maggio 2018 - VittorioCocive1 : Sondaggi, la Lega torna ai livelli del maggio 2018 - OperaFisista : Sondaggi nuovi dati, chi sale e chi scende. Un partito torna a correre... - - OttGunn : @repubblica cala nei sondaggi e torna a sparare fake news per le foche Italiote -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi torna

... i giudici hanno quindi restituito i diritti politici all'ex presidente socialista, che così... Lula: "Vaccinatevi, non seguite decisione di Bolsonaro" Lula, che gli attualidanno ...Un po' gioco e un po' varietà, frutto di un grandissimo lavoro di ricerca e documentazione,... della moda e dei consumi degli ultimi sei decenni, ma anche consu gusti e abitudini, ...Tre non è il numero perfetto. E’ il numero dei gol racimolati da Correa in campionato e in Champions. Questa doveva essere la stagione della consacrazione per l’argentino, ...Una sera dello scorso giugno Carlo Conti rientra a casa da una cena con amici, e trova suo figlio, con i figli degli amici, che guardano alla tv Top Dieci. «Beh: ci siamo fermati a seguirlo anche noi ...