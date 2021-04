Se anche Alessandra Mussolini supporta il Ddl Zan c'è speranza per tutti (Di venerdì 16 aprile 2021) "Subito la legge, mai più discriminazioni". Così Alessandra Mussolini, storica esponente di centrodestra ed ex parlamentare di An prima e di Forza Italia dopo, posta sui suoi profili social la foto con la scritta "Ddl Zan" sulla mano, aderendo alla campagna #DiamociUnaMano di Vanity Fair. Un appoggio che stupisce, considerando non solo il cognome, da cui Mussolini non si è mai voluta distaccare, ma anche le posizioni di estrema destra che l'hanno sempre caratterizzata. Come dimenticare nel 2006, quando la Mussolini si rivolse a Vladimir Luxuria dicendo "meglio fascista che frocio" o quando nel 2009 a La Vita in Diretta disse che "avere un figlio gay è una tragedia” e che sarebbe servito l'intervento di uno psicologo. Che abbia veramente cambiato idea e che ci sia veramente speranza ... Leggi su sicksadworld (Di venerdì 16 aprile 2021) "Subito la legge, mai più discriminazioni". Così, storica esponente di centrodestra ed ex parlamentare di An prima e di Forza Italia dopo, posta sui suoi profili social la foto con la scritta "Ddl Zan" sulla mano, aderendo alla campagna #DiamociUnaMano di Vanity Fair. Un appoggio che stupisce, considerando non solo il cognome, da cuinon si è mai voluta distaccare, male posizioni di estrema destra che l'hanno sempre caratterizzata. Come dimenticare nel 2006, quando lasi rivolse a Vladimir Luxuria dicendo "meglio fascista che frocio" o quando nel 2009 a La Vita in Diretta disse che "avere un figlio gay è una tragedia” e che sarebbe servito l'intervento di uno psicologo. Che abbia veramente cambiato idea e che ci sia veramente...

