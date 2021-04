Roma-Ajax, ten Hag: “Nei 180 minuti abbiamo dominato, commessi degli errori evitabili” (Di venerdì 16 aprile 2021) La Roma conquista la semifinale di Europa League eliminando l'Ajax ai quarti di finale.I giallorossi hanno pareggiato 1-1 all'Olimpico contro la compagine olandese, ma in virtù del 2-1 ottenuto in quel di Amsterdam hanno conquistato il pass per il prossimo turno. Impresa per gli uomini di Paulo Fonseca che ha conquistato per la prima volta una semifinale europea, delusione per gli olandesi come confermano le parole del tecnico ten Hag al sito ufficiale del club."abbiamo fatto noi entrambe le partite, ma siamo stati troppi imprecisi o troppo inefficienti nell'area avversaria. Gol annullato? A mio avviso era regolare. Ma non è importante quel gol. In due partite abbiamo concesso pochissimo e creato molto. Si potrebbe concludere che l'Ajax ha fatto un ottimo lavoro". Leggi su mediagol (Di venerdì 16 aprile 2021) Laconquista la semifinale di Europa League eliminando l'ai quarti di finale.I giallorossi hanno pareggiato 1-1 all'Olimpico contro la compagine olandese, ma in virtù del 2-1 ottenuto in quel di Amsterdam hanno conquistato il pass per il prossimo turno. Impresa per gli uomini di Paulo Fonseca che ha conquistato per la prima volta una semifinale europea, delusione per gli olandesi come confermano le parole del tecnico ten Hag al sito ufficiale del club."fatto noi entrambe le partite, ma siamo stati troppi imprecisi o troppo inefficienti nell'area avversaria. Gol annullato? A mio avviso era regolare. Ma non è importante quel gol. In due partiteconcesso pochissimo e creato molto. Si potrebbe concludere che l'ha fatto un ottimo lavoro".

Ultime Notizie dalla rete : Roma Ajax Paura per Chris Smalling, rapinato in casa nella notte OMNISPORT - 16 - 04 - 2021 10:11 Europa League: Roma - Ajax 1 - 1, le foto

Roma, la testa è già al Manchester: Spinazzola e El Shaarawy recuperano, Smalling forse 'A questo punto ce la possiamo giocare con tutti'. Dopo il passaggio del turno con l'Ajax, la Roma non vuole più fermarsi e punta dritta verso Danzica, la città scelta per disputare la finale di Europa League. Le dichiarazioni post - partita sono un coro unico, la squadra adesso ci ...

CALCIO/Europa League, Roma in semifinale La Roma conquista la semifinale di Europa League, dove trova il Manchester United. All'Olimpico i giallorossi hanno difeso il 2-1 dell'andata pareggiando 1-1 con l'Ajax, mentre gl ...

Smalling, che paura: rapina in casa durante Roma-Ajax, i ladri lo costringono ad aprire la cassaforte 4 Mentre la Roma gioiva per il passaggio del turno, il difensore inglese Chris Smalling subiva in casa una rapina . Il calciatore giallorosso è stato costretto da tre ladri armati ad aprire la cassafo ...

