Novellino | “Il Milan ha un problema Fa fatica quando…” | News

Advertising

ildiavolo_d : RT @MilanNewsit: Novellino: 'Il Milan ha poca qualità. Fa fatica con le squadre che prediligono la fase difensiva' - sportli26181512 : Milan, un ex boccia la squadra: 'Ha poca qualità, fa fatica contro squadre chiuse': Walter Novellino, ex giocatore… - milansette : Novellino: 'Il Milan ha poca qualità. Fa fatica con le squadre che prediligono la fase difensiva' - MatteoR2798 : RT @MilanNewsit: Novellino: 'Il Milan ha poca qualità. Fa fatica con le squadre che prediligono la fase difensiva' - sportli26181512 : Novellino: 'Il Milan ha poca qualità. Fa fatica con le squadre che prediligono la fase difensiva': Walter Novellino… -

Ultime Notizie dalla rete : Novellino Milan

Commenta per primo Walter, ex giocatore del, parla a Radio Crc dei rossoneri: ''Ho giocato nel, ma tifo Napoli, la squadra che secondo me gioca il miglior calcio d'Italia insieme all'Atalanta. Il, ...'Per me il Napoli gioca il miglior calcio d'Italia insieme all'Atalanta - ha dettoa Radio Crc - il, invece, ha poca qualità e fa fatica quando al Meazza deve battere le squadre che ...Walter Novellino, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc nel corso di Arena Maradona. Di seguito quanto ...Walter Novellino, allenatore di calcio attualmente svincolato, è stato intervistato da Radio CRC. Queste le sue parole: "Ho giocato nel Milan, ma tifo Napoli, la squadra che ...