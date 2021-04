Moto3, risultati prove libere 1 GP Portogallo 2021: la classifica dei tempi. Oncu in testa, Fenati sesto (Di venerdì 16 aprile 2021) Deniz Oncu ha ottenuto il miglior posizionamento durante le prove libere 1 del Gran Premio del Portogallo 2021 di Moto3. Il pilota turco ha fatto registrare un tempo corrispondente a 1’56”978, superiore a Filip Salac, John McPhee e Andi Izdiar, rispettivamente secondo, terzo e quarto tra i più veloci. Gli italiani Romano Fenati e Andrea Migno hanno concluso rispettivamente con il sesto e settimo tempo in gara. Di seguito la classifica dei tempi delle prove libere 1 del Gran Premio di Portimao. classifica DEI tempi Deniz Oncu 1’56”978 Filip Salac John McPhee Andi Izdihar Darryn Binder Romano Fenati Andrea Migno Sergio ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 aprile 2021) Denizha ottenuto il miglior posizionamento durante le1 del Gran Premio deldi. Il pilota turco ha fatto registrare un tempo corrispondente a 1’56”978, superiore a Filip Salac, John McPhee e Andi Izdiar, rispettivamente secondo, terzo e quarto tra i più veloci. Gli italiani Romanoe Andrea Migno hanno concluso rispettivamente con ile settimo tempo in gara. Di seguito ladeidelle1 del Gran Premio di Portimao.DEIDeniz1’56”978 Filip Salac John McPhee Andi Izdihar Darryn Binder RomanoAndrea Migno Sergio ...

