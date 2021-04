Morta Helen McCrory, l’attrice di Harry Potter e Peaky Blinders (Di venerdì 16 aprile 2021) È Morta a soli 52 anni Helen McCrory, grande attrice inglese di teatro e cinema. Sul grande schermo aveva avuto successo in particolare nel ruolo di Narcissa Malfoy, madre di Draco nella saga di Harry Potter, mentre il pubblico del piccolo schermo aveva imparata a conoscerla nel ruolo della grintosa Polly Gray della serie tv Peaky Blinders. A strocarla è stata il cancro. L’annuncio è arrivato dal marito Damien Lewis, indimenticabile protagonista delle prime due stagioni di Homeland: la coppia aveva due figli. “Ho il cuore spezzato nell’annunciare che dopo un’eroica battaglia contro il cancro, la bella e potente donna che è Helen McCrory è Morta pacificamente a casa, circondata da un’ondata d’amore da parte di amici e ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 aprile 2021) Èa soli 52 anni, grande attrice inglese di teatro e cinema. Sul grande schermo aveva avuto successo in particolare nel ruolo di Narcissa Malfoy, madre di Draco nella saga di, mentre il pubblico del piccolo schermo aveva imparata a conoscerla nel ruolo della grintosa Polly Gray della serie tv. A strocarla è stata il cancro. L’annuncio è arrivato dal marito Damien Lewis, indimenticabile protagonista delle prime due stagioni di Homeland: la coppia aveva due figli. “Ho il cuore spezzato nell’annunciare che dopo un’eroica battaglia contro il cancro, la bella e potente donna che èpacificamente a casa, circondata da un’ondata d’amore da parte di amici e ...

Advertising

Corriere : È morta Helen McCrory, l'attrice inglese star di «Harry Potter» e «Peaky Blinders» - ilpost : È morta a 52 anni l’attrice Helen McCrory - repubblica : È morta Helen McCrory, in Harry Potter era la madre di Draco Malfoy - ehybabyuareprty : RT @louishvbjt: non posso credere che helen mccrory sia morta a soli 52 anni per colpa del cancro..almeno adesso sarà con alan e staranno r… - Hanjie2004 : Oggi è Morta Helen McCrory, interpretava magistralmente Polly in Peaky Blinders, Fantastica e Stupenda Attrice. MI… -

Ultime Notizie dalla rete : Morta Helen Morta Helen McCrory, fu due volte Cherie Blair "Ho il cuore a pezzi - ha scritto il marito - nell'annunciare che Helen McCrory, dopo un'eroica battaglia contro il cancro, è morta pacificamente a casa, circondata dall'amore degli amici e della ...

Morta Helen McCrory, l'attrice aveva 52 anni. Interpretò Narcissa Malfoy in Harry Potter ... l'attore Damian Lewis, con un tweet: 'È con il cuore a pezzi che annuncio che, dopo un'eroica battaglia contro il cancro, quella bellissima e fortissima donna di nome Helen McCrory è morta in pace ...

Addio a Helen McCrory, Polly Gray di Peaky Blinders Helen McCrory, nota attrice britannica, è morta recentemente a 52 anni a causa di un tumore. Lo ha annunciato suo marito Damian Lewis.

Morta Helen McCrory, l'attrice aveva 52 anni. Interpretò Narcissa Malfoy in Harry Potter L'attrice inglese Helen McCrory è morta all'età di 52 anni. Era nota al grande pubblico per aver interpretato Narcissa Malfoy, la madre di Draco, nella saga di ...

"Ho il cuore a pezzi - ha scritto il marito - nell'annunciare cheMcCrory, dopo un'eroica battaglia contro il cancro, èpacificamente a casa, circondata dall'amore degli amici e della ...... l'attore Damian Lewis, con un tweet: 'È con il cuore a pezzi che annuncio che, dopo un'eroica battaglia contro il cancro, quella bellissima e fortissima donna di nomeMcCrory èin pace ...Helen McCrory, nota attrice britannica, è morta recentemente a 52 anni a causa di un tumore. Lo ha annunciato suo marito Damian Lewis.L'attrice inglese Helen McCrory è morta all'età di 52 anni. Era nota al grande pubblico per aver interpretato Narcissa Malfoy, la madre di Draco, nella saga di ...