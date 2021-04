Monreale | muore 41enne trovato in coma | indagano i Carabinieri

Leggi su monrealelive

(Di venerdì 16 aprile 2021) È morto Salvatore La Mantia, a 41 anni. L’uomo era statoriverso in casa esanime ma ancora in vita. La morte dell’uomo è al momento avvolta nel mistero. È stata aperta un’inchiesta della Procura della Repubblica di Palermo che ha delegato le indagini aidi. Ilè morto questa mattina all’ospedale Civico di Palermo e sul suo corpo dovrebbe essere eseguita l’autopsia che dovrà chiarire le cause della morte. Le autorità non escludono al momento nessuna pista, tra le ipotesi un grave malore. Ulteriori sviluppi si sapranno nel corso delle prossime ore.Vigili del FuocoIlse era statoin gravi condizioni all’interno della sua casa il 13 aprile scorso. I Vigili del Fuoco hanno dovuto forzare la porta per accedere ...