Monitoraggio Iss, indice Rt a 0,85. Le Regioni che potrebbero cambiare colore (Di venerdì 16 aprile 2021) Nuovo Monitoraggio Iss, indice Rt ancora in calo: è a 0,85. Le Regioni che potrebbero cambiare colore dal 19 aprile. Il nuovo Monitoraggio Iss conferma un miglioramento della situazione epidemiologica in Italia: l'indice Rt cala ulteriormente e si attesta a 0,85, al di sotto della soglia di rischio. Buone notizie anche per quanto riguarda le Regioni che potrebbero cambiare colore dal 19 aprile, con l'Italia che dovrebbe essere sempre più Arancione Emergenza coronavirus in Italia, il Monitoraggio Iss del 16 aprile L'indice Rt medio nazionale scende quindi a 0,85, un dato incoraggiante che può spingere il governo a programmare le riaperture che ...

Ultime Notizie dalla rete : Monitoraggio Iss Rt nazionale scende a 0.85, la scorsa settimana 0.92 Scende ancora il valore dell'Rt nazionale a 0.85. L'indice la scorsa settimana era 0,92. E' quanto si apprende sul dato contenuto nel monitoraggio settimanale Iss - Ministero della Salute che sara' diffuso oggi. Continua la pressione sulle terapie intensive ed i reparti ospedalieri con un tasso di occupazione a livello nazionale al ...

Covid, l'indice Rt nazionale scende: adesso è allo 0,85 commenta Scende il valore dell'Rt nazionale a 0,85. L'indice la scorsa settimana era 0,92. E' quanto si apprende sul dato contenuto nel monitoraggio settimanale Iss - Ministero della Salute sulla situazione del Covid in Italia che sarà diffuso in giornata.

Rt nazionale scende a 0.85, la scorsa settimana 0.92 E' il dato contenuto nel monitoraggiosettimanale che sara' diffuso oggi. Intensive sopra soglia ma primi segni lieve calo (ANSA) ...

Covid, cambio di colori regioni: "Calabria valori da zona gialla". La Sicilia resta arancione? Tre regioni - Val d’Aosta, Puglia e Sardegna - ancora in rosso, la Campania che virerebbe da rosso ad arancione, raggiungendo tutte le altre regioni, anche ...

