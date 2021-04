Meteo PAZZO | a gran richiesta la Primavera Ipotesi del suo avvento

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 16 aprile 2021) Il brutto tempo iniziare a stufare? Beh, un po’ possiamo capirlo, d’altronde sino a questo momento abbiamo assistito a condizioniclimatiche poco consone al mese di aprile. E non che marzo sia stato meglio… Tra l’altro, guardando i modelli previsionali, non possiamo darvi notizie scintillanti: l’instabilità potrebbe farla da padrone. Ma fino a quando? Bella domanda, diciamo che possiamo riprendere quanto scritto in precedenti approfondimenti ossia che sino all’ultima settimana d’aprile il tema dominante potrebbe essere l’attuale: instabilità. Una piccola, buona notizia però c’è: forse, diciamo forse, le temperature potrebbero risalire. Nulla di eclatante, a meno che – come sostiene qualche centro di calcolo – non si riapra la porta delle perturbazioni atlantiche e vadano a formarsi depressioni tra la Spagna e il Nord Africa. A quel punto potrebbero tornare ...