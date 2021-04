Mario Draghi | Riaperture dal 26 aprile | ci prendiamo un rischio ragionato

(Di venerdì 16 aprile 2021) “Si può guardare al futuro con un prudente ottimismo e con fiducia”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, aprendo il suo incontro con i giornalisti. La conferenza stampa si tiene al termine di una cabina di regia che è durata due ore e mezza e che è servita per un confronto sulla strategia di. Significativa la presenza di Roberto Speranza - dopo che di recente al premier si era affiancato il prof. Franco Locatelli - molto criticato dalla Lega. “Sono tre i blocchi di provvedimenti: uno riguarda le aperture, uno riguarda lo scostamento di bilancio e il Def, uno riguarda le opere messe in cantiere” ha spiegato. Sulleha detto che dalla cabina di regia è emerso che “si anticipano al 26 ...

Il governo sulle aperture oggi ha preso "un rischio ragionato, un rischio fondato sui dati che sono in miglioramento". Lo dice il premierconfermando che la cabina di regia "anticipa al 26 di questo mese l'introduzione della zona gialla, ma con un cambiamento rispetto al passato, nel senso che si dà precedenza all'attività ...Lo ha detto il presidente del consiglionel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi sul tema delle riaperture delle prossime settimane dopo la riunione della cabina di regia. Nel ...ROMA, 16 APR - "Questo rischio che incontra le aspettative dei cittadini si fonda su una premessa: che i comportamenti siano osservati scrupolosamente, come mascherine e distanziamenti, nelle realtà r ...Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa. “Le decisioni di stamattina: sostanzialmente si anticipa al 26 aprile l’introduzione della zona gialla” ma c’è “un cambiamento ...