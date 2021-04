Luis Sepulveda: chi era lo scrittore cileno ucciso il 16 aprile di un anno fa dal Covid-19 (Di venerdì 16 aprile 2021) Luis Sepùlveda, scrittore, giornalista e attivista nato in Cile nel 1949, l’anno scorso ha perso la vita a causa del Covid-19. La sua vita, condotta in nome di ideali ben saldi, sembra un romanzo di avventure, come quelli che leggeva quando era bambino. Le battaglie combattute Sepùlveda ha combattuto tutta la vita per rimanere fedele a ciò in cui credeva. Gli anni ’70 furono anni difficili per il Cile, finché le tensioni non portarono al colpo di stato del 1973 del generale Pinochet, che da quel momento prese il potere. Sepùlveda, strenuo sostenitore del partito socialista guidato da Allende, in questi anni di regime fascista venne imprigionato, torturato, condannato a morte. Infine venne liberato solo grazie all’azione di Amnesty International, che riuscì a far tramutare la pena capitale in esilio. Dopo ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 16 aprile 2021)Sepùlveda,, giornalista e attivista nato in Cile nel 1949, l’scorso ha perso la vita a causa del-19. La sua vita, condotta in nome di ideali ben saldi, sembra un romanzo di avventure, come quelli che leggeva quando era bambino. Le battaglie combattute Sepùlveda ha combattuto tutta la vita per rimanere fedele a ciò in cui credeva. Gli anni ’70 furono anni difficili per il Cile, finché le tensioni non portarono al colpo di stato del 1973 del generale Pinochet, che da quel momento prese il potere. Sepùlveda, strenuo sostenitore del partito socialista guidato da Allende, in questi anni di regime fascista venne imprigionato, torturato, condannato a morte. Infine venne liberato solo grazie all’azione di Amnesty International, che riuscì a far tramutare la pena capitale in esilio. Dopo ...

Ultime Notizie dalla rete : Luis Sepulveda 16 aprile. Ricordo di Luis Sepulveda In occasione del 1° anniversario della morte di Luis Sepulveda il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani intende commemorare lo scrittore che più di tutti si è battuto per i Diritti Umani e ha dedicato la sua vita alla ...

Luis Sepúlveda continua a indicarci il cammino della libertà e della giustizia Sono carezze i libri di Bruno Arpaia ('Luis Sepúlveda, Il ribelle, il sognatore, Guanda) e di Ilide Carmignani ('Storia di Luis Sepúlveda e del suo gatto Zorba', con una poesia e una postfazione di ...

16 aprile. Ricordo di Luis Sepulveda In occasione del 1° anniversario della morte di Luis Sepulveda il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani intende … ...

Luis Sepúlveda continua a indicarci il cammino della libertà e della giustizia Un anno fa, il 16 aprile, in un giorno di primavera diventato di ghiaccio, ci lasciava Luis Sepúlveda, narratore combattente: ma le sue parole continuano ad accompagnarci sulla strada della ...

