LIVE MotoGP, GP Portogallo in DIRETTA: scattano le libere, Valentino Rossi e Morbidelli per svoltare (Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Portogallo (16 aprile) – La presentazione del GP Portogallo (16 aprile) – Le dichiarazioni di Marc Marquez Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato di Portimao, team e piloti dovranno darsi da fare per arrivare pronti alle qualifiche di domani e alla corsa domenicale. Per questo, nulla potrà Marc Marquez sarà l’osservato speciale. Il campione iberico, dopo nove mesi di lontananza dal mondo delle corse, è tornato in sella alla propria Honda, avendo superato tutti gli accertamenti medici. Il grave infortunio al braccio destro, causato dalla rovinosa caduta del ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del GP(16 aprile) – La presentazione del GP(16 aprile) – Le dichiarazioni di Marc Marquez Buongiorno e bentrovati alladella prima giornata di provedel GP del, terzo round del Mondiale 2021 di. Sul tracciato di Portimao, team e piloti dovranno darsi da fare per arrivare pronti alle qualifiche di domani e alla corsa domenicale. Per questo, nulla potrà Marc Marquez sarà l’osservato speciale. Il campione iberico, dopo nove mesi di lontananza dal mondo delle corse, è tornato in sella alla propria Honda, avendo superato tutti gli accertamenti medici. Il grave infortunio al braccio destro, causato dalla rovinosa caduta del ...

