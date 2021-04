Lazio, tampone in vista per Inzaghi: può esserci col Napoli (Di venerdì 16 aprile 2021) Nella giornata di sabato, Simone Inzaghi si sottoporrà al tampone. In caso di negatività, potrebbe tornare in panchina giovedì contro il Napoli In casa contro il Benevento come a Verona. Nella sfida di domenica contro i campani molto probabilmente la Lazio dovrà fare a meno del suo allenatore Simone Inzaghi. Il mister è infatti ancora alle prese con il Covid. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 Come raccontato dall’edizione odierna de Il Tempo, il tecnico domani si sottoporrà al tampone per scoprire se si sarà negativizzato. In caso di negatività, il piacentino dovrà comunque di nuovo sottoporsi alle visite di idoneità sportiva. Ed è per questo che va escluso un suo rientro nel match di domenica pomeriggio. Il buon Simone spera di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Nella giornata di sabato, Simonesi sottoporrà al. In caso di negatività, potrebbe tornare in panchina giovedì contro ilIn casa contro il Benevento come a Verona. Nella sfida di domenica contro i campani molto probabilmente ladovrà fare a meno del suo allenatore Simone. Il mister è infatti ancora alle prese con il Covid. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Come raccontato dall’edizione odierna de Il Tempo, il tecnico domani si sottoporrà alper scoprire se si sarà negativizzato. In caso di negatività, il piacentino dovrà comunque di nuovo sottoporsi alle visite di idoneità sportiva. Ed è per questo che va escluso un suo rientro nel match di domenica pomeriggio. Il buon Simone spera di ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio tampone Il Lazio darà AstraZeneca ai volontari: dosi ai 50enni che lo richiederanno Nel Lazio, su 400mila dosi di AstraZeneca consegnate, poco più di 300mila sono state utilizzate. "... Al ristorante anche a cena, cinema con tampone in zona rossa: il piano riaperture delle Regioni /2.

Probabili formazioni Serie A della 31giornata: ultime news dai campi ... Pasalic e Muriel Juventus, Bonucci è guarito Doppio tampone negativo: Leonardo Bonucci torna a ... LAZIO - BENEVENTO, domenica ore 15 Lazio, 'squalifiche girevoli' in attacco Non ci sono grossi dubbi ...

Fara Sabina esce dalla zona rossa: da sabato in arancione. Riaprono i negozi. E da lunedì in presenza anche seconde e terze medie e superiori RIETI - Da domani, sabato 17 aprile, Fara Sabina tornerà in zona arancione, come il resto dei comuni di provincia e regione. All’una di questa notte scadranno i ...

Parte il primo treno Covid Free da Roma Termini: "Viaggiare sicuri per far ripartire il turismo" Il primo treno Covid Free Roma-Milano: "Tamponi gratis per viaggiare in sicurezza" Test gratis alla stazione Termini per i passeggeri che devono prendere il treno. Sul Frecciarossa Covid free Roma-Mil ...

