Laura Pausini si esibirà agli Oscar 2021 cantando «Io sì»

Da quando ha vinto il Golden Globe e ha trattenuto le lacrime all'ultima edizione del Festival di Sanremo, Laura Pausini vive il sogno americano, quello che potrebbe portarla a vincere l'Oscar per la migliore canzone originale grazie a Io sì (Seen), il brano scritto insieme a Niccolò Agliardi e a Diane Warren e parte della colonna sonora del film La vita davanti a sé di Edaordo Ponti, con umiltà e gioia, cercando di godersi il momento il più possibile. A suggellare l'attesa e l'orgoglio italiano che si farà sentire la notte del 25 aprile proprio grazie a lei e alle nomination ai migliori costumi e al miglior trucco del Pinocchio di Matteo Garrone sarà anche il fatto che Laura si esibirà live durante la cerimonia di consegna degli Oscar cantando proprio Io sì (Seen) (come specificato da Pete Hammond, pare che quest'anno tutte le canzoni candidate al premio saranno eseguite in un pre-show registrato sotto la cupola del nuovo museo dell'Academy).

