La mozione di sfiducia a Speranza è un contributo alla chiarezza, non una sfida a Salvini (Di venerdì 16 aprile 2021) È difficile contraddire il capogruppo leghista al Senato Massimiliano Romeo quando – ospite di Un Giorno da Pecora – risponde «certo» alla domanda se Fdi voglia sfiduciare Speranza per mettere in difficoltà alla Lega. Non c'è dubbio. La mozione annunciata da Giorgia Meloni finisce oggettivamente per mettere sulla graticola Matteo Salvini. Ma da qui ad affermare che sia questo lo scopo, ce ne corre. Fratelli d'Italia fa (bene) il suo mestiere di oppositore, annotando soprattutto quel che non va. E poiché balliamo in mezzo ad una pandemia, è fatale che i fulmini cadano soprattutto dalle parti di chi è preposto per ruolo a tutelare la nostra salute. E così, nel corso degli ultimi giorni, la Meloni ha tratto alcune certezze. FdI usa (bene) le armi dell'opposizione La prima: il chiusurismo ...

Ultime Notizie dalla rete : mozione sfiducia Draghi stoppa la destra: 'Le critica a Speranza né fondate e né giustificate' Ieri Fdi ha tentato di far cadere nel tranello proprio gli alleati leghisti proponendo una mozione di sfiducia, servono infatti almeno una novantina di adesioni tra i due rami del Parlamento per ...

Renzi: no mozione sfiducia a Speranza, sì commissione inchiesta E' sbagliato presentare una mozione di sfiducia contro il ministro della Salute Roberto Speranza, ma una volta usciti dall'emergenza sanitaria servirà una 'commissione d'inchiesta' per fare 'chiarezza su ciò che non ha ...

Draghi stoppa la destra: "Le critica a Speranza né fondate e né giustificate" Il premier lancia un messaggio alla Lega che ha lanciato una campagna di discredito contro il ministro della Salute prima della mozione di sfiducia di Fdi ...

