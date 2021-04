Juventus, Chiellini: «Io in un altro club? Fantamercato. Su Ronaldo…» (Di venerdì 16 aprile 2021) Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Atalanta Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 FUTURO – «Il mio futuro? Nel periodo in cui ero in Nazionale sembrava che il rinnovo fosse un problema. Ma non è vero, non esiste attualmente un problema. Io e Buffon non lo siamo e non lo saremo mai. Io in altre squadre? È Fantamercato. Con tutto il rispetto e con tutta onestà, non mi vedo proprio con una maglia diversa da quella bianconera in Italia o in Europa. Sono concentrato su Zapata, Muriel, Malinovskyi. Tutto il resto verrà ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Giorgio, difensore e capitano della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Atalanta Giorgio, difensore e capitano della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 FUTURO – «Il mio futuro? Nel periodo in cui ero in Nazionale sembrava che il rinnovo fosse un problema. Ma non è vero, non esiste attualmente un problema. Io e Buffon non lo siamo e non lo saremo mai. Io in altre squadre? È. Con tutto il rispetto e con tutta onestà, non mi vedo proprio con una maglia diversa da quella bianconera in Italia o in Europa. Sono concentrato su Zapata, Muriel, Malinovskyi. Tutto il resto verrà ...

