Il cloro delle piscine inattiva il coronavirus in 30 secondi. Lo studio (Di venerdì 16 aprile 2021) L’acqua delle piscine, addizionata di cloro, può inattivare il coronavirus in soli 30 secondi: lo rivela uno studio dell’Imperial College di Londra, commissionato da Swim England, l’ente governativo inglese per gli sport acquatici, dalla scuola di nuoto per neonati Water Babies e dalla Royal Life Saving Society UK. Il rischio di trasmissione, quindi, in piscina è davvero basso. Leggi su vanityfair (Di venerdì 16 aprile 2021) L’acqua delle piscine, addizionata di cloro, può inattivare il coronavirus in soli 30 secondi: lo rivela uno studio dell’Imperial College di Londra, commissionato da Swim England, l’ente governativo inglese per gli sport acquatici, dalla scuola di nuoto per neonati Water Babies e dalla Royal Life Saving Society UK. Il rischio di trasmissione, quindi, in piscina è davvero basso.

