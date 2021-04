“Ho paura” Gianluca Vacchi | operata la figlia di soli 5 mesi Ecco come sta Blu Jerusalema

(Di venerdì 16 aprile 2021) Ha solo cinquema ha già dovuto affrontare una grande sfida nella sua brevissima vita. Blu, ladie Sharon Fonseca è nata con la palatoschisi congenita, un problema che colpisce palato molle o duro, oppure entrambi. I genitori non hanno nascosto la malformazione della bimba, facendo da portavoce per tutti coloro che hanno figli con questa patologia, cercando di sensibilizzare il pubblico su questo problema.riconosce di essere in vantaggio rispetto a molti altri su questa situazione, ciononostante il suo pensiero va alle famiglie in difficoltà. Aveva già raccontato che lasarebbe statae stasera in un post su Instagramha raccontato che ...

La compagna di Gianluca Vacchi ora tira un sospiro di sollievo. Blu Jerusalema è finalmente tornata a casa. Sharon Fonseca in un post sul social racconta la paura provata per l'intervento della piccola di soli 6 mesi, operata per correggere la palatoschisi.