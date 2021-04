Harry e William, arriva la decisione della Regina: non lo faranno (Di venerdì 16 aprile 2021) Harry e William, arriva la decisione ufficiale della Regina: non lo faranno insieme ed è un gesto simbolico di grande rilevanza Basta tornare con la mente al 6 settembre di 24 anni fa, il giorno dei funerali di Lady D se guiti da tutto il mondo: William e Harry insieme, dietro al feretro della mamma, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 16 aprile 2021)laufficiale: non loinsieme ed è un gesto simbolico di grande rilevanza Basta tornare con la mente al 6 settembre di 24 anni fa, il giorno dei funerali di Lady D se guiti da tutto il mondo:insieme, dietro al feretromamma, L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Harry William Nunzia De Girolamo sbalordita a La vita in diretta: "E' incredibile!" Si vuole evitare, infatti, che possano esserci delle frizioni pubbliche tra Harry e il fratello William. Tutto questo, però, sta distogliendo l'attenzione dal fatto principale: la morte di un uomo. ...

William ed Harry: la prima telefonata dopo la morte del nonno Filippo Per la riapertura delle scuole 'sono stati stanziati 390mln per un programma di trasporti pubblici locali da attuarsi con le Regioni, ci sono dei limiti al 50% ma è stato fatto molto. Il declino delle ...

Principe Filippo, chi ci sarà ai funerali. William e Harry distanti Oltre ai familiari più stretti saranno presenti anche tre rappresentanti del ramo tedesco della famiglia di Filippo: Bernhard, il principe ereditario di Baden, il principe Donato e il principe FIlippo ...

