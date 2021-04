Gli errori di Fognini, la solidità di Rudd: guarda gli highlights (Di venerdì 16 aprile 2021) La rincorsa verso la conferma del titolo di Fabio Fognini si schianta contro la solidità di Casper Ruud. Il norvegese ha superato il campione in carica in due set 6 - 4 6 - 3: guarda gli highlights Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 16 aprile 2021) La rincorsa verso la conferma del titolo di Fabiosi schianta contro ladi Casper Ruud. Il norvegese ha superato il campione in carica in due set 6 - 4 6 - 3:gli

Spauracchio Sardegna sulle riaperture. Galli: 'Mi preoccupa la scuola' Un caso 'memento', da tenere presente per focalizzare la direzione da non seguire, gli errori da non commettere ora che, via via, si riaprirà . Intanto il calo di attenzione seguito agli allentamenti ...

Red Bull, Perez spiega l’incidente con Ocon Il pilota messicano, ancora in cerca della massima confidenza con la sua nuova monoposto, è stato protagonista di un incidente senza conseguenze in mattinata.

Bologna Fc: contro lo Spezia Barrow è chiamato a riscattarsi Bologna, 16 aprile 2021 – Spezia amara per Musa Barrow: il gambiano, infatti, negli ultimi due incontri contro la formazione spezzina – all’andata e nella gara valevole per il quarto turno di Coppa It ...

