Giulia Salemi lancia un messaggio al conduttore del Gf Vip Alfonso Signorini

Advertising

Radio105 : Ecco la video intervista di #giuliasalemi a #105takeaway ?? #GiuliaxRadio105 #PRELEMI - domenicalive : ?? Giulia Salemi diventa conduttrice! Su @MediasetPlay dal 16 aprile il suo nuovo programma, Salotto Salemi! ? Ne pa… - domenicalive : Va tutto a gonfie vele tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la coppia #Prelemi è sempre super solida! Ne parliam… - Hhhhaei : Gli unici video con +400 commenti sono solo nei video di Giulia Salemi ?? Ecco perché sono tutti #prelemi SIAMO UNE SETTA ?? - prelemibr : RT @Whoopsee_it: Abbiamo intercettato Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli durante una passeggiata nel centro di Milano, tra coccole ed effus… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

Ieri per la mamma dila puntata è stata particolarmente stressante e, nemmeno a dirlo, sappiamo perfettamente chi salvare: vero amici?Gfvip5 GIF from Giuliasalemi GIFsLa madre di, infatti, è molto amata dal popolo del web e in molti si trovano d'accordo con lei nel notare come il gruppo tenda ad isolarla senza nessun motivo. Fariba ha accusato ...Giulia Salemi, in occasione di un’intervista per Salotto Salemi, ha lanciato un messaggio ad Alfonso Signorini, per il prossimo Gf Vip.Gli autori del GF Vip si stanno già occupando della sesta edizione. Il conduttore ha rotto il silenzio e ha svelato dei dettagli.